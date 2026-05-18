3-метров паметник на на светите братя Кирил и Методий се извисява в центъра на Поморие, до храм „Свето Рождество Богородично“. Идеята за изграждането на монумента е на твореца и почетен гражданин на Поморие Милчо Талев. А авторът е доц. Георги Минчев.

Паметникът днес бе издигнат от доц. Минчев и Милчо Талев, а мястото бе облагородено от екипа на Общинско предприятие „БКСРД“, под ръководството на Михаил Кондакчиев.

Доцент Минчев е носител на редица отличия в дългогодишната си творческа дейност. През 2025 година той е удостоен с националната награда за скулптура. Негови монументални творби са изложени в цял свят – Корея, Аржентина, САЩ, Иран и други. Някои от творбите на скулптора са притежание на: Националната художествена галерия, Съюза на българските художници, галерии и частни колекции в страната и чужбина.

В днешния глобален свят образът на светите братя е тук, за да ни напомня, че сме автентични, че имаме писменост и завети, които да пазим и предаваме на децата си.

Паметникът ще бъде бъде официално открит на 24 май от Н.В.Пр. Арсений.