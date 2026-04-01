Задържани са двама мъже, запалили краката на 57-годишен мъж в дома му в Ахтопол.

Срещу двамата е взета мярка за неотклонение "задържане под стража", съобщиха от Районния съд в Царево.

Според държавното обвинение, престъплението е извършено по особено мъчителен начин за пострадалия и с особена жестокост.

Пострадалият е с нисък социален статус, като уврежданията са му причинени на мястото, което е обитавал.

Събраните доказателства сочат, че запалването на долните крайници и нанесените удари по главата и на други места са довели до обезобразяване на части от тялото му.

Определението на Районен съд-Царево подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Бургас.

Припомняме, че на 29 март след побой почина дългогодишния служител на Община Несебър Стефан Денев. Той бе нападнат в курорта "Слънчев бряг" от мъж от село Оризаре, който му нанесъл множество удари в главата и тялото.