Служители на сектор "Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали" са задържали тази сутрин 39-годишен водач, който е управлявал автомобила си с 5,95 промила алкохол в издишания въздух, съобщиха от пресцентъра на полицията в Кюстендил.

Мъжът е пътувал по автомагистрала "Струма" в посока София. При изпреварване на лек автомобил "Тойота" водачът направил леко пътно произшествие и напуснал мястото, посочиха още от полицията.

Потърпевшите са подали сигнал в полицията и малко по-късно – при км 46, мъжът е бил спрян. Той е управлявал лек автомобил "Фиат". След направения тест за употреба на алкохол мъжът е задържан в ареста на Районното управление в Дупница.

При направена справка служителите установили, че за времето от 2004 г. досега мъжът е санкциониран 21 пъти за пътни нарушения. Той е лишаван три пъти от правоуправление - за 2 месеца, за 12 месеца и за две години. Последната му санкция е от 2021 година, казаха за БТА от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е и прокуратурата.