Магнитните бури често се превръщат в тема на обществен интерес особено когато много хора усещат спад в тонуса, нервност или проблеми със съня. Макар влиянието им да се обсъжда както от науката, така и в популярната култура, усещането за дискомфорт по време на геомагнитни смущения е реалност за значителна част от населението.

В следващите редове ще разгледаме какво стои зад тези оплаквания, кои хора са по-чувствителни и какви практични мерки могат да помогнат за облекчаване на състоянието.

Колкото и да са много, има един-единствен подход, с който да се осведомите прецизно за бурите, намира се на страницата на НИМХ на БАН.

При някои дискомфортът започва още ден преди бурята, а при други се проявява в пика на явлението. Важно е да се подчертае, че подобни симптоми могат да имат и други медицински причини затова не бива автоматично да се приписват единствено на космическата активност.

Все пак изграждането на здравословни навици може да намали чувствителността и да подобри общото състояние независимо от външните фактори.

Хората, които реагират по-силно на магнитни бури, често са и метеочувствителни. Това означава, че климатичните колебания като влажност, температура или атмосферно налягане влияят на физическото и психическото им състояние.

При хора с хронични заболявания като високо или ниско кръвно налягане, сърдечни или неврологични проблеми ефектът може да е по-силен. Това обаче не означава, че няма начини за адаптация.

Специалистите съветват в периоди на геомагнитни смущения да се обръща повече внимание на почивката и съня. Разходките на чист въздух и умереното движение подпомагат адаптацията на организма, както и контрастният душ.

Намаляването на времето пред екрани преди сън, избягването на физическо претоварване и редуцирането на стимуланти като кафе и енергийни напитки също могат да окажат положителен ефект.

Приемът на медикаменти трябва да става само след консултация със специалист самолечението не е препоръчително.