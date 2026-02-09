Национални и местни институции и експерти се събраха в Бургас, за да обсъдят мерките и резултатите от борбата с детския кибертормоз по време на четвъртия международен форум "Заедно в борбата с кибертормоза на деца" по програма „Киберзащитници“, организиран от Българска академия за сигурност и медия "Стандарт".

„С всяка изминала година възрастта за ползване на интернет пада и все по-лесно се заобикалят забраните. Всичко, което е 18+ се игнорира, заради любопитството на децата и стигаме до ситуация, в която се изкривява психиката на детето – в процеса на общуване с близки, с родители и заобикалящата среда. Тук е мястото да споделим нашия опит, защото смея да твърдя, Бургас има изключително добре подготвени професионалисти в сферата на образованието. Ние постоянно сме в контакт с тях и им помагаме при реализирането на различни програми и затова ние, общините, можем да финансираме такива програми, така че да защитим децата“, сподели кметът на Бургас Димитър Николов по време на форума.

Над 450 директори на училища и преподаватели от областта се събраха в голямата зала на международния конгресен център, за да дискутират създаването на национален план за защита на децата от тормоз в интернет. В конференцията участваха народни представители, представители на съда, прокуратурата, МВР, ГДБОП. Специален гост на форума бе сливенският митрополит Арсений, в дискусията се включи и посланикът на Украйна у нас Н. Пр. Олеся Илашчук.

„Тази година националната конференция от кампанията за първи път се провежда не в София, а в Бургас. Това изобщо не е случайно. Бургас от години е флагманът на всички иновативни решения за българските региони. Защото бъдещето на страната ни – децата, са винаги във фокуса на общината. Преди 6 месеца, когато дойдохме в Бургас, представяйки програмата „Киберзащитници“, именно вие успяхте да се организирате първи и благодарение на програмата на МОН, проф. Бронфенбренер да обучи голяма част от училищата тук и се надяваме бургаският модел да бъде основа за цялостния национален модел в тази посока“, разказа главният редактор на медия „Стандарт“ и председател на Общество „Културно наследство“ Славка Бозукова.

„В Бургас образованието и всичко, свързано със социалната сфера, има изключителен ефект. Учителите и директорите са важни, а когато разчитаме на РУО, на Общината, всичко, което е свързано с Бургас, се получава. Всичко, свързано с киберсигурността може да се случи, когато децата и преподавателите са обучени. Затова тази програма започва от децата в най-ранна възраст и свършва с преподавателите. Темата за киберсигурността трябва да бъде включена в учебните и университетските програми. МОН по-бързо трябва да подпомогне училищата, като създаде екипи и канали за помощ“, заяви зам.-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска.

„Ние в рамките на един месец с подкрепата на Община Бургас и Министерството на образованието и науката успяхме да приведем в действие обучението на педагогическите специалисти с повишаване на тяхната компетентност във връзка с киберсигурността и грамотността на учениците онлайн. Обхванали сме 110 училища в областта, работещи с ученици в 4 клас. Работим в посока интегриране на нова професия в община Бургас – „Киберсигурност“, която тази учебна година ще бъде нова и така ще успеем да осигурим потребността в обучението на кадри в областта“, допълни началникът на РУО-Бургас Валентина Камалиева.

„По отношение на резултатите, които успяхме да постигнем за 4 години на кампанията, те са очевидни – 300 000 спасени от нараняване деца и намаляване на процента от 64,5 процента през 2021 до 49,6 през 2025 година, което е с малко под средния процент на нараняваме на ЕС, който е 52 %. Така България успява да изпревари много държави като Германия, Швейцария, Румъния. Разбира се, самият факт, че все още всяко второ дете в България е засегнато от посегателство в интернет, е достатъчно показателен, че нашите усилия трябва да продължат“, разказа още проф. Владимир Бронфенбренер - председател на Българска академия за сигурност и изтъкнат експерт по киберсигурност в Израел.

Негово Високопреосвещенство сливенският митрополит Арсений специално благодари на българския учител, като съвременен будител. Той заяви, че преподавателите не само образоват децата, но и превъзпитават техните родители, а образователната система помага на децата да изградят своя образ.

Програмата „Киберзащитници“ от 2021 г. се осъществява в партньорство с Агенцията по защита на детето в киберпространството – Израел. Сред поставените цели на програмата е да се намали процента на децата в България, пострадали от кибертормоз под средния за държавите членки на Европейския съюз, а до края на 2026 г. България да е с най-малък брой деца пострадали в онлайн пространството, сред държави в ЕС.