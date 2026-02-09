Атанас Кацарчев от КТ “Подкрепа” съобщи, че плоската данъчна система облага най-ниските доходи, а те трябва да бъдат освободени от облагане. “Особено когато размерът на МРЗ е под нивото на издръжката на живот”, добави експерта по време на дискусия на тема “Млади семейства и доходи“.

По данни на НСИ 1/3 от домакинствата са в трагично състояние, а 2/3 са на ръба.

Кацарчев добави, че трябва да има адекватна финансова политика.

“Държавата трябва да помисли защо младите хора бягат в чужбина - как, например, млад току-що завършил инженер, който си намери работа в София, ще получава 2200 лв. стартова заплата, като един наем е толкова? С какво ще живее, с какво ще издържа домакинство? Ето затова младите бягат в Европа, където ще има стартова заплата от поне 2200 евро”, обясни Кацарчев.

“Със сигурност трябва да има данъчно-осигурителна реформа, която да въздаде някаква справедливост. Сега се облагат минималните заплати, които един ден ще те оставят на ниво под минималната пенсия, което е недопустимо”, категоричен е експертът.

Комплексният подход да обучим и оставим млади кадри у нас е да има равнопоставеност на кадрите - у нас няма кой да копае, всички искат да са инженери и юристи. Трябва да се създаде интерес у децата към определени професии, а не да ги лъжем, че всичко е крипто и работа на лаптоп, каза още Кацарчев.