Тежка катастрофа затвори пътя Разград-Попово в района на бившия Военен лагер.

Около 16 часа днес автомобил "Форд Галакси", управляван от 34-годишен водач от село Благоево, който пътува от Разград към село Благоево, навлиза в насрещното платно и се удря в идващия откъм Благоево джип "Мерцедес", шофиран от 41-годишен разградчанин.

На място са изпратени екипи на Полицията и Спешна помощ.

На път за болницата умира 59-годишен пътник на задната седалка във "Форд"-а. Към момента се изяснява състоянието на водача на "Форд"-а и 13-годишния му син, пътувал на предната седалка.

С контузни рани, но без опасност за живота, са водачът на "Мерцедес"-а и съпругата му.

Извършва се оглед на местопроизшествието за изясняване на обстоятелствата, довели до катастрофата. Пътят е затворен за движение. Обходният маршрут за всички превозни средства е през село Балкански.