Член на политическия кабинет и медиен съветник на служебния министър на транспорта Ивайло Христанов - Десислава Николова - е била задържана с наркотично вещество в София през ноември 2025 г. За това съобщават от "Гласове".

От медията разполагат и с документи, според които става ясно, че Десислава Николова е арестувана на 30 ноември 2025 г. в 7:40 ч. сутринта на ул. „Бузлуджа“ в София. При ареста у нея е открито полиетиленово пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество, което след тестване е установено като амфетамин. Тя е отведена за 24 часа в 6-о районно управление, като срещу нея е повдигнато обвинение по чл. 354а от Наказателния кодекс.

Този текст от НК санкционира производството, преработването, придобиването, държането, разпространението, превоза, пренасянето и укриването на наркотични вещества без надлежно разрешение. Разпоредбата обхваща случаи като отглеждане на растения, съдържащи наркотични вещества (например канабис или мак), държане с цел разпространение или реално разпространение, както и участие в организирана дейност или извършване на деянието в големи размери.

Разпоредбата санкционира придобиването, държането, разпространението и други форми на незаконна дейност с наркотични вещества без надлежно разрешение.

Десислава Николова е политически кадър на „Да, България“. Родена е през 1998 г. в София, завършила е политология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е била кандидат за народен представител, издигната от партията. В политическата формация е заемала различни позиции, включително председател на младежката организация, член на Националния съвет и кандидат-кмет на Банкя.

Професионалната ѝ биография включва работа в Министерството на електронното управление, както и ръководна позиция в Агенцията по вписванията.

По информация от публични регистри Николова е участвала и в неправителствена организация заедно със Стоил Цицелков, който по-рано беше освободен от поста си на вицепремиер по честните избори. Отстраняването му дойде на фона на публично известни обстоятелства около неговото минало, включително съдебно решение, с което две инстанции - Софийският районен съд и Софийският градски съд - са го признали за виновен за управление на автомобил след употреба на алкохол. С решение, потвърдено през 2015 г., му е наложено наказание „пробация“, както и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година.

