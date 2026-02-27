Доскорошеният началник на ОД МВР -Търговище ст. комисар Николай Ненков застава начело на Областната диеркиця на МВР-Бургас. 47-годишният полицейски шеф беше назначен на мястото но ст.комисар Владимир Маринов със заповед на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Николай Ненков е роден на 11.01.1979 г в гр. Търговище. Завършил е Националния Военен университет «Васил Левски» в гр. В. Търново, а впоследствие завършва и втора магистратура по специалността «Психология» в Шуменския университет «Епископ К. Преславски». Постъпва на държавна служба в МВР през м. февруари 2004 г. като разузнавач в сектор «Криминална полиция» на РПУ-Търговище. През 2009 г. е временно назначен на длъжност началник на група «Противодействие на криминалната престъпност-Търговище» в РУ МВР-Търговище, а от 2010 г. е титуляр на тази длъжност. На 16.01.2012 г. е назначен на длъжност началник на РУ «Полиция»-Търговище, а през 2017-та година бе назначен за директор на ОД на МВР в Търговище. Многократно е награждаван за високи професионални постижения.