Корнелия Нинова определи действията на Комисията за защита на потребителите (КЗП) като закъснели и безсмислени на фона на масовото недоволство от високите сметки за ток. В телевизионно интервю за „Евроком“ лидерът на „Непокорна България“ заяви, че държавата е капитулирала пред монополистите и настоя за радикалната мярка национализация на електроразпределителните дружества.

Коментарът ѝ дойде ден след като министърът на икономиката сезира комисията и КЗП влезе в електроснабдителните дпужества за проверки на място. Според Нинова институцията се оправдава с липса на правомощия, вместо да защити гражданите, които масово получават „необосновано раздути“ фактури. Тя отбеляза, че в регулатора работят 250 души, които трябва да установят има ли злоупотреба, а не просто да четат жалбите.

Нинова предложи две спешни мерки: правителствено решение за отлагане на плащанията, докато текат проверките, и забрана за прекъсване на електрозахранването на абонатите. Тя подчерта, че е недопустимо бедните и пенсионерите да кредитират монополистите, докато се изясни истината за сметките.

Бившият икономически министър направи паралел с предишните си битки срещу мобилните оператори и опитите им да индексират цените. Тя припомни, че тогава е издала заповед за спиране на поскъпването, която впоследствие е била потвърдена от съда като законосъобразна мярка срещу нелоялна търговска практика.

В разговора бе засегната и темата за водата. Нинова посочи, че в 20 ВиК дружества цените се повишават, като даде пример с Кърджали, където скокът е с 13%. Според нея управлението на водния сектор е хаотично, разпръснато между стотици органи, и призова за създаване на единна структура, която да обедини язовири, реки и напоителни системи.

По отношение на вноса на отпадъци, Нинова съобщи, че е изискала информация по Закона за достъп до обществена информация във връзка с нови данни от италианските власти за заловени пратки, предназначени за България. Тя изрази съмнение, че зад този трафик стоят корупционни схеми, които застрашават здравето на населението.

За финал политикът коментира бюджетната рамка и настоя за облагане на свръхпечалбите на банките. Според изчисленията ѝ финансовите институции са реализирали печалба от 4 милиарда лева за 2025 г., като по-висок данък върху тях би могъл да донесе между 600 и 800 милиона лева допълнителни приходи в хазната.