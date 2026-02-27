Сериозно е затруднено движението в пловдивския участък на автомагистрала (АМ) „Тракия“, посока Бургас. Причината за образувалата се голяма колона от моторни превозни средства е възникнала катастрофа в района на 122 км, за която са получени поредица сигнали в полицията, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Движението в района е изцяло спряно.

Според предварителната информация е настъпил сблъсък между микробус и лека кола, чийто водач е пострадал и се транспортира към болница.

На място има служители на сектор „Пътна полиция“, които предприемат оглед и вземат мерки за бързо отстраняване на катастрофиралите автомобили от двете пътни платна. В района на 119 км втори екип отбива движението в посока Пловдив.

От агенция „Пътна инфраструктура" съобщават, че трафикът се осъществява по обходен маршрут: от пътен възел „Пловдив – запад“ на АМ „Тракия" по пътя Бенковски - Пловдив - Труд до пътен възел „Пловдив – север“ на АМ „Тракия". Трафикът се регулира от „Пътна полиция".