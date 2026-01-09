На 8 януари, около 04:45 ч. в Районното управление в Царево е получен сигнал за самокатастрофирал автомобил, който се е ударил в оградата на детска градина „Ален мак“ в града.

Установено е, че лекият автомобил „Опел Вектра“ с бургаска регистрация е бил противозаконно отнет от 23-годишен мъж от Царево, който минути по-късно е претърпял пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Извършителят е направил пълни самопризнания.

По случая е образувано бързо производство.