739,210 кг марихуана за 6 047 233 евро или 11 827 360 лв. е открита при проверка на тир с полска регистрация на ГКПП "Капитан Андреево", съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Камионът е бил шофиран от 49-годишен полски гражданин. Повдигнато му е обвинение за опит за контрабандата на високорисково наркотично вещество в особено големи размери.

Престъплението е квалифицирано по чл.242 ал.4 предл.1-во, вр.ал.2 предл.1-во, вр.чл.18 ал.1 от Наказателния кодекс.

Товарната композиция от влекач и полуремарке пристигнала на граничния пункт на трасето на изход от България към Турция на 6 януари 2026 г. Водачът представил документи за транспорт на прахосмукачки от Полша за Турция. При щателна митническа проверка в товарното помещение между декларирания товар били открити 5 дървени сандъка с 626 черни полиетиленови пакета. В която била разпределена марихуаната.

Шофьорът на тира е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление и предстои Окръжната прокуратура в Хасково да внесе в съда искане да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.

Информация по случая е оповестена на брифинг днес от Иван Стоянов, окръжен прокурор на Хасково, Стефан Бакалов, началник на отдел "Борба с наркотрафика" в Агенция "Митници", Емил Борисов, зам.-директор на ГДБОП, и Илиян Георчев, началник - група на ГКПП "Капитан Андреево".