Млад мъж загина, а четирима са ранени при тежка катастрофа между три автомобила във Велико Търново.

Наложило се е огнеборци да режат смазаните ламарини на един от автомобилите за да извадят ранените и тялото на починалия.

Четиримата пострадали младежи са откарани в болница, предава Times.bg.

Двама от тях са настанени в хирургично отделение и двама в ортопедично, без опасност за живота. Всички пострадали и загиналия младеж са пътували в един от автомобилите.

Пътният участък бил затворен за движение в продължение на три часа. На местопроизшествието са извършени огледи.

По случая се води разследване под наблюдението на прокуратурата. Проверява се дали трите автомобила не са се сблъскали при организиран в района същата вечер дрифт.