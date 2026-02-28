124 232 са именниците, които трябва да почерпят на Тодоровден, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за 2025 г., като от тях 72 641 са мъже, а 51 591 са жени.

Името Тодор се нарежда на 15-о място сред най-разпространените мъжки имена към края на 2025 г. Кръстени Тодор са 36 910 души.

Теодора е 17-о място сред най-разпространените женски имена към края на 2025 г. Това име носят 22 143 души.

Общо мъжете и жените, носещи имената Тодор и Теодора, са 59 053. Името произхожда от гръцкото theodoros и означава „Божи дар“.

Името Теодор пък се нарежда на 5-о място сред най-разпространените имена на момчета, родени през 2025 г. С това име през миналата година са кръстени 506 деца.

Теодор се оказва по-предпочитано име през 2025 г., в сравнение с 2015 г., когато така са кръстени 488 деца и съответно тогава името е заемало 13-о място сред най-разпространените имена на момчета.

На Тодоровден имен ден празнуват и хората, носещи имената Тодора, Тодорка, Теди, Тео, Тея, Теа, Дора, Доротея, Доротей, Божидар, Божидара, както и техните производни.