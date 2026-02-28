Израел нанесе удари срещу Иран.

Ройтерс цитира израелския министър на отбраната, че са нанесли "превантивни удари".

Ройтерс и Асошийтед прес съобщиха за отекнали взривове в столицата на Иран - Техеран. Над града започна да се издига дим.

Има сирени за противовъздушна атака в Тел Авив, затворени са училища, хората са предупредени да работят от вкъщи.

Израелски военни казаха, че така наречената "проактивна тревога цели да подготви хората за евентуални ракети, които биха могли да бъдат изстреляни към Израел"

Ескалацията идва на фона на засиленото напрежение между Иран и Съединените щати заради ядрената програма на Техеран.

През тази седмица президентът Доналд Тръмп заяви, че Иран разработва ракети, които „скоро могат да достигнат“ територията на САЩ. В речта си за състоянието на съюза той подчерта, че ще попречи на „номер едно спонсора на тероризма“ да се сдобие с ядрено оръжие.

Тръмп не изключи и смяна на режима в Техеран, като заяви пред репортери, че отстраняването на върховния лидер аятолах Али Хаменей „би било най-доброто нещо, което може да се случи“. Американските разузнавателни служби обаче засега не потвърждават, че Иран разполага с оръжие, способно да достигне територията на САЩ.