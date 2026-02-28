България няма други ангажименти по отношение на използване на самолетите на летището. У нас няма ударни сили, които да бъдат използвани за удари срещу Иран, заяви военният министър Атанас Запрянов.

Най-вероятно преговорите в Женева не са довели до необходимия резултат, Израел е започнал въздушни удари срещу Иран. С тези удари се прави натиск върху режима, за да се съгласи Иран на условията и че няма друг избор, освен приемане на условията за спиране на тяхната ядрена програма. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред bTV.

"Реакцията на нашата държава винаги е била за мирно решаване на този въпрос, ние апелираме за деескалация на напрежението, каза Запрянов. България не участва в тази операция по никакъв начин, уточни той. Самолетите от логистичния елемент, които са на летище "Васил Левски", цистерните за зареждане във въздуха продължават да са на летището. Това е както ние сме заявили по заявка на САЩ за тренировка на източния фланг на Алианса. България няма други ангажименти по отношение на използване на тези самолети. У нас няма ударни сили, които да бъдат използвани за удари срещу Иран, това са логистични самолети, уточни Запрянов. Тези самолети не са само те за зареждане у нас, американските самолетоносачи също имат средства за зареждане. Самолетите са в София и не са планирани полети с тях, продължаваме с целта, с която са дошли, а тя е логистична, повтори Запрянов. Премиерът реши и ще свика Съвета за сигурност по-късно днес, ще бъдат уведомени и службите, които ще докладват оценките. За въоръжените ни сили не произтича нищо от това, което става, ние не сме страна в тази операция", заяви още Запрянов.