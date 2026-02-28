Министър-председателят Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността днес в 13 часа. На заседанието ще бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток.

Ето какво гласи цялото му съобщение:

Уважаеми колеги,

След края на заседанието са предвидени изявления. Допускът до сградата ма МС ще става между 13.45 часа и 14 часа при представяне на журналистическа карта и бадж за акредитация.