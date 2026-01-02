Според публикуваните бюлетини на МВР за престъпността от януари до ноември са регистрирани 7450 престъпления, свързани с наркотици. Най-висок е техният брой през март – 773. Нивата на разкриваемост на тези престъпления през всичките месеци са средно около 50%.

Борбата с фентанила бе във фокуса на общественото и медийното внимание.

През юни над два килограма фентанил бяха открити и иззети при две поредни операции на служителите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП). Едната е в Търговище, където са намерени 1040 грама фентанил, подготвени за разпространение на улицата. Другата беше проведена в Монтана, като от дома на мъж са иззети общо 1141 грама фентанил. Тогава от органите на реда посочиха, че той се предлага като по-евтин и по-мощен заместител на хероина, но смъртността при него е многократно по-голяма. В ГДБОП бе създадено звено, което приоритетно да работи за противодействие на разпространението на фентанил в страната.

През

Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA) реализира сътрудничество с Министерството на вътрешните работи, за да подобри способността на България да засича и съответно да неутрализира трафика на фентанил и други синтетични опиоиди. В продължение на два дни старши съдебен химик от DEA Джонатан Дъфи обучи експерти-химици от Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“ как да използват бързи, надеждни и безопасни методи за тестване на фентанил.

На 29 септември в района на квартал „Бояна“ в София служители на Шесто Районно управление намират два пакета, съдържащи кафяво вещество, и мобилен телефон при спрян за проверка лек автомобил. От направената експертната справка е установено, че иззетият наркотик е фентанил с общо тегло над един килограм. Шофьорът на автомобила е задържан.

През годината определени количества фентанил са открити при акции на полицията в различни градове в страната като София, Пловдив и Русе. При един от случаите в Пловдив е заловен наркодилър с 300 дози фентанил в себе си, равняващи се на 48 грама от веществото.

През август за по-малко от седмица при действия на полицията в София са намерени и иззети 2,5 кг фентанил, 1025 топчета от същата дрога, над 123 грама кокаин, около 300 г марихуана, както и различни суми пари. Арестувани са осем човека.

По време на цялата година от МВР съобщаваха за свои специализирани операции и действия, довели до залавянето на килограми кокаин, марихуана и други наркотични вещества. Също така с техни усилия е преустановена незаконната дейност на оранжерии и „лаборатории“ за производство на наркотици. Акцент в работата на полицията в цялата страна бе също така противодействието на разпространението на наркотици край училищата и в нощните заведения.

През 2025 г. бе заловено най-голямото количество кокаин, задържано на съхопътните граници в България. На 20 юли близо 206 кг от високорисковия наркотик са установени на Митнически пункт „Капитан Андреево“, укрити в пет куфара, в резултат на проведената операция „Ориент Експрес”.

В края на годината на церемонията „Полицай на годината“ колективен приз получи Отдел „Наркотици“ в ГДБОП, който провел 26 реализации по линия на трафик и производство и разпространение на наркотични вещества. От МВР съобщиха тогава, че в хода на полицейските операции в България, на територията на държави от ЕС и трети страни са намерени и иззети близо 450 кг кокаин, 3 тона марихуана, повече от 27 кг синтетичен канабиноид, 250 000 таблетки, съдържащи псевдоефедрин и голямо количество амфетамин, 50 килограма прекурсори.

Според последните данни на Специализираното междуведомствено звено на прокуратурата и МВР за подпомагане разследването на престъпленията по линия на наркотиците, само за ноември са образувани 1055 досъдебни производства за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества. Те са с 59 повече в сравнение с делата през октомври 2025 г.

През ноември са проведени 656 специализирани полицейски операции и са задържани 1103 лица за престъпления, свързани с наркотици.

Разкрити са шест лаборатории/площи за производство и отглеждане на наркотични вещества. Най-много е задържаната марихуана – над 248 кг. Сериозно е заловеното количество прекурсори, иззети са и 124 електронни устройства за пушене с наличие на наркотични вещества

► Фалшиви парични знаци

Акцент в работата на МВР през 2025 г. беше и борбата срещу изготвянето и разпространението на фалшиви парични знаци. При акция на сектор „Фалшификации“ към ГДБОП на 20 февруари е разкрита работилница за изработка на фалшиви валути на територията на област София. Там са изготвяни неистински парични знаци с номинали 20, 50 и 100 лева.

През октомври служители на отдел „Икономическа полиция“ в Столичната дирекция на вътрешните работи открили и иззели неистински банкноти на стойност над 2600 лева и около 40 000 евро. При друга операция от август полицейските служители открили и иззели от трима души общо 50 банкноти по 200 евро - с обща стойност 10 000 евро.

Директорът на СДВР тогава съобщи, че акцията е от интерес и за други партньорски служби, защото се предполага, че „парите“ са печатани извън страната.

Престъпна група беше заловена юли месец при операция на Областната дирекция на МВР в Пловдив и Окръжната прокуратура. Според разследващите от края на миналата година групата е пласирала в обменни бюра и игрални зали в Пловдив и региона подправени парични знаци – около 2000 евро и 16 900 долара. При акцията са арестувани осем души.

При друга акция на СДВР, проведена на 18 декември, са иззети над 10 000 фалшиви еврови банкноти. Задържани са трима души. Към онзи момент в МВР няма данни фалшивите парични знаци да са реализирани на територията на страната.

Пак през декември ГДБОП организира международна координационна среща с фокус противодействие на фалшифицирането на валути в Югоизточна Европа, която се проведе в София. Целта на събитието бе да стимулира партньорското сътрудничество на всички нива между полицейските структури в региона и с трети страни, ангажирани в борбата с фалшифицирането на пари. В него участваха представители на съседните страни, държави от Балканите и страни от Европейския съюз, успешно въвели евровалутата – Румъния, Гърция, Турция, Северна Македония, Косово, Сърбия, Черна гора, Словения, Хърватска, Австрия, Италия, Германия и Полша.

Конференцията се проведе и с участието на експерти от САЩ, Европол, Европейската комисия и Европейската централна банка. На срещата били обсъдени тенденциите и заплахите за националната сигурност на страните, произтичащи от този вид незаконна дейност, както и евентуалните рискове, произтичащи от приемането на страната в еврозоната от януари тази година.

МВР отправи поредица от превантивни съвети към гражданите във връзка с официалното въвеждане на еврото като платежно средство от 1 януари 2026 г. Ползвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще е без такса. В този период пощенските клонове ще бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули. Екипи на „Охранителна полиция“ в СДВР и Областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от Жандармерията за опазване на обществения ред около пощенски станции в цялата страна, посочват от Вътрешното министерство.

Началникът на сектор „Измами“ в Главна дирекция „Национална полиция“ гл. инспектор Златка Падинкова препоръчва през януари 2026 г., когато в обръщение са и левове и евро, да се плаща с банкова карта. Полицията призовава - при съмнение за измама или друга злоупотреба, незабавно да се подава сигнал на тел. 112 или да бъде посетена най-близката структура на МВР.

Източник БТА