24-годишен мъж е открит мъртъв в Мадан. По неофициална информация на „24 часа“ той е син на бизнесмен.

Също по неофициална информация е бил жестоко нападнат, пребит и след това застрелян от неустановени извършители.

Криминалисти работят активно по случая и изясняват възможните мотиви за нападението.

Побоят е бил нанесен в района на винарна в града, почти на изхода на Мадан в посока Златоград.

Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов е потвърдил, че се разследва убийство. Подробности по-късно предстои да дадат от държавното обвинение.