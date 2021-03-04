В Първо Районно управление Бургас е образувано бързо производство срещу 40-годишен бургазлия. Повод е това, че около 18.45 ч. на 25-и февруари управлявал по ул. „Индустриална” лек автомобил „Фолксваген Пасат”, с бургаска регистрация, след употреба на алкохол с концентрация - 2,12 промила. Водачът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ, като е задържан за срок от едно денонощие.

Другият случай е от 24-ти февруари. В Първо Районно управление Бургас е образувано бързо производство срещу 57-годишен бургазлия за това, че около 20.20 часа този ден управлявал по ул. “Булаир” лек автомобил „Тойота Корола”, с бургаска регистрация, след употреба на алкохол с концентрация - 1,48 промила. Водачът е задържан за срок от едно денонощие.