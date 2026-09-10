Над 10 младежи са нападнали свой връстник в центъра на Пловдив. Инцидентът е станал в района на мола на бул. „Руски“, предаде БГНЕС.

По информация на агенцията момчето е било удряно с юмруци и горено със запалки.

На нападението са станали свидетели случайни минувачи и клиенти на търговски център. Те подали сигнал на телефон 112, а на място пристигнал полицейски екип.





Служителите на реда бързо установила младежите и ги отвела в районното управление, където били извикани и родителите им.

По непотвърдена информация младежът, сочен като основен нападател, е бил освободен, а баща му го е прибрал от полицейското управление.





Пострадалото момче е откарано с линейка в болница.

Причината за нападението все още не е известна.