ЦСКА е новият носител на Суперкупата на България, обръщайки и побеждавайки Левски с 4:2 на националния стадион "Васил Левски", пишат от Gol.bg.

Сблъсъкът предложи две коренно различни полувремена. Първото беше равностойно, с лек превес за "сините",които откриха резултата чрез Сержиньо пет минути преди почивката.

След подновяването на играта обаче ЦСКА реагира като ужилен и тотално надигра противника си, пращайки го в много тежък нокдаун в рамките на двайсетина минути, в които Жоел Цварц се разписа два пъти, а между попаденията му Стефано Сенси реализира отсъдената за "червените" дузпа.

Десетина минути преди края на мача и двата отбора останаха с човек по-малко заради директни червени картони на Кристиан Димитров и Макс Ебонг.

Малко преди края на редовното време ЦСКА вкара четвърти гол. Питас се опита да центрира, но топката рикошира в Алдаир и матира Вуцов. Левски отвърна с гол от дузпа на Евертон Бала, но нямаше сили и време за нещо повече.