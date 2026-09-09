След богатата програма за Лято` 2026 островната сцена изпраща сезона с една гореща вечер с дух на Латинска Америка! На 13-ти септември, неделя, за пръв път на малката сцена на остров Света Анастасия, ще посрещнем Cuban Spirit Project.

Kаним ви да споделим една прекрасна вечер, изпълнена с кубинска музика, ритъм и радост, както и да се насладим на поредния незабравим септемврийски залез!

Cuban Spirit Project е група в състав:

Сарай Диас - вокал;

Даниел Ставински - пиано;

Владимир Кърпаров - сакс;

Александър Леков - бас;

Емил Пехливанов - барабани.

Отплаването за острова ще се осъществи по-рано от обичайното - в 18:00 часа от Магазия 1.

Билети за събитието може да закупите от портала на Община Бургас - gotoburgas.com: https://www.gotoburgas.com/event/25228, както и от Туристически информационен център – Часовника.