Аржентинските футболисти удряха с юмруци, ритаха и хващаха за гърлото испанските си колеги, след като финалът на Световното първенство придоби грозен вид след последния съдийски сигнал.

В проява на допълнителна липса на спортстменство, южноамериканците след това обърнаха гръб на съперниците си по време на вдигането на трофея на стадион „МетЛайф“, пише английското издание The Telegraph.

Самият мач вече беше помрачен от мръсни номера от страна на аржентинските играчи, които останаха с 10 души в 93-ата минута, когато Енцо Фернандес получи втори жълт картон. Но след като последният съдийски сигнал прозвуча при победата на Испания с 1:0 след продължения, Аржентина реагира яростно.

Леандро Паредес получи директен червен картон за предизвикване на сбиване. Това беше вторият път, в който Аржентина получава два червени картона на финал на Световно първенство, след като имаше две отстранявания при загубата си с 0:1 от Западна Германия през 1990 г.

Резервата Науел Молина също беше основен подстрекател на боя, след като нанесе юмручен удар в тялото на Родри, капитана на Испания, докато испанските играчи тичаха по терена, за да празнуват победата си.

Молина също така се зъбеше на Родри, който избра да си тръгне, вместо да се включва в сбиване. Паредес също ритна Ерик Гарсия, преди да забие ръката си в гърлото на испанеца. Паредес също така хвърли Гави, полузащитника на Испания, на земята, докато наставаше хаос.