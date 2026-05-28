Сияна Алекова донесе втори златен медал за България от Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна.

Алекова, която вчера взе злато в отборната надпревара при девойките заедно с Деа Емилова и Александра Петрова, днес стана шампионка на финала на обръч. Тя изпълни отлично композицията си и съдиите й дадоха най-високата оценка - от 27.100 точки (11.2 трудност, 7.950 изпълнение, 7.950 артистичност).

Втора е Ксения Савинова (Русия) с 26.350 точки, а трета се нареди Флавиа Касано (Италия) с 25.800.

По-късно днес Деа Емилова ще играе на финалите на бухалки и на лента.

Европейското първенство продължава утре с квалификациите на бухалки и на лента при жените, където ще стартират Стилияна Николова и Ева Брезалиева.