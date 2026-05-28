На 29 май от 09:00 часа в района на Пантеона в Морската градина ще се проведе ученическото съревнование „Стани Юнак“ – спортна инициатива, която ще събере млади хора в изпитание за сила, бързина, издръжливост и воля.

Състезанието ще предложи динамични препятствия и предизвикателства, вдъхновени от популярните екстремни трасета, като участниците ще трябва да демонстрират както добра физическа подготовка, така и концентрация, устойчивост и отборен дух.

Инициативата „Стани Юнак“ насърчава активния начин на живот, спорта и преодоляването на личните граници, а организаторите обещават емоционална атмосфера и зрелищно спортно преживяване сред алеите на Морската градина.