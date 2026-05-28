Мъж загина при пожар в хотел в Слънчев бряг, предаде NOVA. Огънят пламна този следобед, жертвата е 47-годишен работник.

От Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Бургас са съобщили пред БТА, че сигналът е подаден около 16:52 ч., първоначално за горяща стая в хотела. На място са изпратени три противопожарни екипа. Всички гости и служители на хотела са били евакуирани.

По данни на други служители трима заварчици са работели в хотела, когато от искра бързо се е възпламенило помещение. Има данни и че огънят е тръгнал от климатична инсталация.

Двама от работниците са скочили от балкон на нисък етаж, третият погълнал голямо количество дим и колабирал, докато е опитвал да избяга от пламъците.

Изгорели са три стаи от хотела.

Работата на екипите по гасенето на огъня продължава и в момента. Районът е отцепен. Служители на хотела раздават вода на гостите на хотела.