Приемането на еврото ще има осезаеми ползи както за българските граждани, така и за бизнеса - това подчерта председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя направи съвместно изявление с министър-председателя на България Румен Радев.

По думите на фон дер Лайен общата европейска валута ще улесни ежедневните плащания и пътуванията, а компаниите в страната ще могат да се възползват по-пълноценно от предимствата на единния европейски пазар. Тя отбеляза, че според много българи процесът по преминаване към еврото е преминал спокойно и организирано, което определи като общ успех.

Фон дер Лайен поздрави България и за резултатите от последните парламентарни избори, като изрази мнение, че те могат да осигурят "така необходимата политическа стабилност както за страната", така и за региона.

Сред основните теми на срещата са били реформите по Плана за възстановяване и устойчивост. Председателят на ЕК посочи, че програмата „Следващо поколение ЕС“ вече дава конкретни резултати, а България е получила близо 3,3 милиарда евро финансиране. Тя обаче предупреди, че срокът за усвояване на средствата изтича през август 2026 година и реформите трябва да продължат ускорено.

Специално внимание е било отделено на борбата с корупцията. Урсула фон дер Лайен приветства създаването на новата антикорупционна комисия и подчерта, че е важно тя да работи независимо и ефективно на всички нива.

По думите ѝ започналите законодателни промени и реформите в прокуратурата са ключови за по-успешното разследване на корупционни престъпления. Именно тези стъпки могат да отключат близо 370 милиона евро допълнително европейско финансиране за България.

В разговора е била засегната и темата за модернизацията на енергийния сектор и прехода към чиста енергия. Европейската комисия планира да подпомогне България чрез Фонда за справедлив преход, като за зелени инвестиции по програмата „Следващо поколение ЕС“ са предвидени около 1,2 милиарда евро.

Фон дер Лайен подчерта, че зеленият преход трябва да създава нови работни места, икономически растеж и инвестиции в региона.

Обсъден е бил и бъдещият дългосрочен бюджет на Европейския съюз. Според председателя на ЕК Европа има нужда от по-гъвкав и модерен бюджет, който да гарантира подкрепа за регионите, земеделието и сигурността на европейските граждани.

Сред акцентите в разговорите са били още войната в Украйна, сигурността по външните граници на ЕС и кризата в Близкия изток. Урсула фон дер Лайен подчерта значението на България за сигурността на източния фланг на НАТО и ЕС.

Тя обяви и предстояща подкрепа в размер на 3,2 милиарда евро по механизма SAFE, като Европейската комисия е готова да продължи работата по финализиране на кредитното споразумение.