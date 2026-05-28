През следващите пет години е изключително вероятно Земята отново да надхвърли международния климатичен праг, определен като безопасен, с което да счупи рекорда си за най-гореща година, според нови климатични прогнози на ООН.

Световната метеорологична организация също така прогнозира прегряване на Арктика, което ще се затопли с близо 1,66 градуса по Целзий между сега и 2030 г., и опасна суша с потенциални горски пожари за Амазонка, ключова част от естествената защита на Земята за намаляване на причинените от човека климатични промени. По-горещ земен свят от изгарянето на въглища, нефт и газ означава по-екстремни метеорологични условия, включително наводнения, суши и топлинни вълни, казаха учените.

Прогнозите на климатичната агенция на ООН и Метеорологичната служба на Обединеното кралство сочат, че има 75% вероятност средната глобална температура между 2026 и 2030 г. да надхвърли 1,5 градуса по Целзий от прединдустриалната епоха. Този праг е договорената граница на затопляне, осреднена за 20 години, определена през 2015 г. от Парижкото споразумение за климата, пише АР.

Няколко години по-късно научен доклад на ООН подробно описва как превишаването на тази граница от 1,5 означава по-голяма вероятност от смърт, опасност и загуба на видове. Въпреки че става въпрос само за няколко десети от градуса, някои от екосистемите на планетата, като корали и ледници, не могат да се справят с напрежението.

Последствия, но не и пропаст

Има 91% вероятност поне една от следващите пет години да премине прага от 1,5 градуса и 86% вероятност една от тези години да счупи рекорда за най-гореща година на Земята, поставен през 2024 г., се казва в доклада на СМО. СМО прогнозира, че всяка година между сега и 2030 г. ще бъде между 1,3 градуса по Целзий и 1,9 градуса по Целзий от края на 19 век.

"Важно е да се отбележи, че (1,5) не е някакъв ръб на пропастта, от която ще паднем“, каза съавторът на доклада Мелиса Сийбрук, климатолог в Метеорологичната служба на Обединеното кралство и добавя: "Всеки 0,1 градуса има все по-сериозно въздействие.“

Цяла година или повече над границата от 1,5 градуса "означава цяла гама от екстремни метеорологични явления, вероятно много от които толкова горещи/влажни/сухи, че надвишават всичко, което сме преживявали в миналото и следователно, което е от решаващо значение, всичко, което нашето градско планиране, селско стопанство и т.н. са очаквали“, каза в имейл климатологът от Имперския колеж в Лондон Фридерике Ото, която не е участвала в доклада. "Това ще означава, че много хора ще загубят живота си, очакват ни много шокове в цените на храните и по-интензивни горски пожари.“

Ускоряване на затоплянето в Арктика

"Прогнозите, базирани на осредняване на около 200 компютърни симулации, използващи 13 различни климатични модела от различни страни, показват, че затоплянето в Арктика се увеличава 3,5 пъти по-бързо от останалата част на земното кълбо, защото има по-малко лед и сняг, които са отразявали слънчевата радиация към космоса", каза Сийбрук и добавя, че това се превръща в порочен кръг.

"С повишаването на температурата, колкото повече морски лед се топи, толкова по-лошо става положението“, каза Сийбрук.

Зимите в Арктика от 2020 до 2025 г. са били средно с 1,2 градуса по Целзий по-топли от средните стойности за периода 1991-2020 г. Световната метеорологична организация (СМО) прогнозира, че следващите пет зими ще бъдат средно с 2,8 градуса по Целзий по-топли от скорошната норма, каза Сийбрук.

Докладът също така прогнозира, че арктическият морски лед ще продължи да се свива през лятото.

Амазонка може да стане по-суха

Докладът подготвя за още по-топли и необичайно сухи условия в басейна на Амазонка, което може да бъде опустошително както за местните жители, така и за планетата като цяло.

Хората разчитат на Амазонка за вода и по-горещите, по-сухи условия би трябвало да увеличат риска от горски пожари, каза Сийбрук, заплашвайки да превърнат Амазонка, която сега изсмуква задържащия топлината въглероден диоксид от атмосферата, в регион, който влошава проблема.

Служители на ООН заявиха, че усилията за ограничаване на изменението на климата не са достатъчни.

"Независимо дали става въпрос за екстремни горещини, мегабури, наводнения, масивни горски пожари или суши, които засягат доставките и цените на храните, всяка нация вече плаща огромна цена от тази глобална климатична криза", на мнение е климатолози.