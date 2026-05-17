Сред приоритетните политики на правителството са и мерките за ценова стабилност при горивата и храните, каза вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев по БНР. “По отношение на цените на горивата се подготвя пакет от 15 мерки за ограничаване на пазарни изкривявания и нелоялни практики, докато при цените на храните се предвиждат действия срещу спекулативни практики и пазарни аномалии при продуктите от първа необходимост”, обясни той.

Правителството е готово с решение на кризата, свързана със застраховката “Гражданска отговорност”, заяви още вицепремиерът. Той посочи, че Комисията за финансов надзор и Българската агенция за експортно застраховане, с подкрепата на Министерството на финансите, подготвят нов продукт, който до дни ще бъде представен.

Александър Пулев обясни, че има пазарна аномалия и българският потребител плаща до три пъти по-висока надценка върху хранителни продукти от първа необходимост. Надценките достигат 130%, при средни нива около 30% в други европейски държави. Той допълни, че се работи и по създаване на инвестиционно звено към Министерския съвет, което да функционира като единна координационна точка за стратегически инвестиции. То ще улеснява реализацията на икономически проекти чрез по-добра междуинституционална координация.