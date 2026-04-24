Вълната от подкрепа към "Мача на Надеждата", организиран от Фондация "Стилиян Петров", продължава да расте. След емоционалното обръщение на Димитър Бербатов, към каузата се присъедини и друга легенда на българския футбол – Мартин Петров.

Петров изпрати силно послание към феновете директно от Мадрид: "Да напълним "Лазур", да покажем подкрепа и още веднъж да докажем, че сме хора".

На 6 юни 2026 г. стадион "Лазур" в Бургас ще се превърне в арена на доброто. Тазгодишното издание на "Мача на Надеждата" има ясни цели, насочени към подобряване на онкологичната грижа в региона и подкрепа на любими спортни личности.

Основни цели на благотворителната кампания:

- Подкрепа за "Комплексен онкологичен център" – Бургас;

- Подкрепа за пациентите: Директна помощ за хора с онкологични заболявания;

- Подкрепа за легендарните Петър Хубчев и Любослав Пенев в техните лични битки с болестта;

Билети: В мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника", както и онлайн на eventim.bg.

