Целта на човека е да бъдем подобни на Бога в Неговите добродетели. Тогава ще имаме премъдростта и смисъла на това, което правим, целостта на света, в който живеем. И душата, и сърцето тогава ще бъдат изпълнени с пълнота, мисъл, истина, радост и мир, каквато само единствено Бог може да ни даде – такава е целта на нашия живот, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Той отслужи днес Василиева света литургия по повод празника на 40-те Севастийски мъченици в храма „Св. Четиридесет мъченици“ в град Сапарева баня.

„Бог е познаваем чрез очистването на сърцето чрез покаянието, изповедта на нашите грехове, чрез духовната борба да не постъпваме по желанието на страстите, а там, където съгрешим, да се изповядаме. По този начин и чрез приемането на светите тайнства ще живеем с Христовия мир, благодат и радост, и ще се изпълнява това, което Господ казва – търсете първо царството на Бог и Неговата правда”, каза още българският патриарх.

"Много хора живеят без вяра в Бога. Поведението и животът им показват, че смятат себе си за богове, защото всичко им е позволено. По този начин виждаме, че малко по малко се повреждат тези характеристики, които Бог е вложил в нас, които изграждат Божия образ в нас. Онзи човек, който живее без вярата в Бога, неминуемо уврежда свободата си, защото все някоя от страстите – гордост, себелюбие, омраза, завист, сребролюбие, почит към това да бъде известен, стремеж към удоволствие – тези многообразни страсти, които наследяваме още от грехопадението, които манипулират мисленето ни, желанието, поведението, че да помислим себе си за нещо повече от останалите човеци, това е действието на греха в нас, действието на себелюбието, гордостта. И тези страсти, които живеят във всеки един човек, те манипулират, влияят на действията и желанията ни", каза още в проповедта си българският патриарх.

Той призова миряните да очистят сърцата си, за да придобият любовта към Бог, която подобава и не със завист и със съжаление да правят добро, а с голямо желание./ БТА