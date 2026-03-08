Около 2600 души са изведени от над 11 страни, където има военни действия. Това каза заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов по повод евакуацията на българи заради конфликта в Близкия изток.

Приоритет са българските граждани там, където падат ракети и дронове, каза Шаламанов в ефира на Нова ТВ и уточни, че процесът се координира от кризисния щаб в сътрудничество с туризма, транспорта и външните представителства.

По темата за критиките, че някои полети са били използвани от политици и известни личности, Шаламанов поясни: „Не всички полети се координират от кризисния щаб. Част от тях са търговски и хората са закупили билети сами. Първите полети, организирани от държавата, следват ясни указания за приоритет на хуманитарните случаи.“

Във връзка с киберзаплахите заместник-министърът отбеляза, че сайта на външното министерство, който служи за регистрация на гражданите за евакуация, е претоварен и е имало индикации за кибератаки, но изтичане на данни няма. „В момента се вземат всички мерки за защита на информацията за лични данни и здравословно състояние на гражданите“, обясни той.

Шаламанов също коментира сигурността на страната в контекста на конфликта в Близкия изток: „Рискът за България от ракети и дронове от Иран практически не съществува. Цялото ни покритие е обезпечено от противоракетния щит на НАТО, а информационно-психологическите атаки остават основната заплаха.“