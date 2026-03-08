Около седмица остава на депутатите да се заемат с процедурата по приемане на удължителен бюджет преди старта на предизборната кампания. В план-сметката са записани и средствата за изборите.

След като рокадите на служебния кабинет създадоха напрежение между част от политическите сили и правителството, днес приемането на удължителния бюджет също стана повод за размяна на реплики. Финсовият министър призова партиите да приемат спешно план сметката на държавата, в противен случай разплащанията след края на март са под риск, изборите също.

От ГЕРБ-СДС отговориха, че въпреки че бюджетът не е обсъден с партиите те ще го подкрепят във вида, в който е внесен в НС от служебния кабинет.

Очаква се още този четвъртък план-сметката да се обсъди в комисията по бюджет и финанси, а текстовете да се приемат на първо четене в петък.

Служебният финансов министър Георги Клисурски каза, че фокус на правителството е провеждането на честни и прозрачни избори. План-сметката е обезпечена със средства, но „ако НС не приеме удължителния закон, правителството няма да има право да разплати изборите, така че апелирам депутатите да го приемат”.

Борисов подчерта, че депутатите от ГЕРБ ще бъдат на комисията и че „така, както са го внесли, буква по буква, да бъде приет, за да нямат оправдание, че ГЕРБ им пречи”. От партийната централа лидерът на партията обаче не спести крикитите си към властта. "Понеже виждам какъв е стилът и методът на работа на служебното правителство, изцяло на ПП-ДБ и Румен Радев, със своята надменност да не търсят мнозинство в парламента за мен има само една цел, която преследват - да кажат, че другите са им виновни, за това, че няма бюджет за хората. Сега целта е ГЕРБ да е виновен, че нямат мнозинство, че една партия само управлява и когато забуксува държавата, да имат извинение. Това е правителство на оставките и извиненията", допълни той.

Подкрепа за удължителния бюджет дойде и от ПП-ДБ. И влязоха в задочен диалог с ГЕРБ.

"Ние ясно сме заявили подкрепа за удължителния бюджет. Не че това е нещо сложно, той е 4 параграфа, плюс още един-два технически такива. Аз не виждам нищо спорно в тях и не виждам това защо даже е тема на разговор. Може би ГЕРБ се опитват нещо да се правят на интересни или на важни, вместо да мислят за българските граждани и за спокойствието на бизнеса", заяви Асен Василев.

Томислав Дончев каза, че на настоящия парламент му остават няколко заседания и това, което трябва да се приеме, е удължителния бюджет, защото иначе ще има проблем с някои плащания. От ГЕРБ не биха допуснали това, допълни той. "Към въпросния текст има редица съображенния и въпроси, но няма време. Във финансово министерство - там работят експерти, да приемем презумцията, че са направили възможно най-добрия удължителен бюджет", допълни той.

Освен парите на държавата, тази седмица депутатите ще се сберат на извънредно заседание и заради цените на горивата у нас.