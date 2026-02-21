Сергей Станишев се завръща по върховете на БСП. Той влиза в новия състав на Изпълнителното бюро, който бе одобрен от Националния съвет. Станишев бе начело на партията 13 години и президент на Партията на европейските социалисти в продължение на 11 г.

Четирима заместници ще има лидерът на БСП Крум Зарков. Tова са бившите депутати Атанас Мерджанов и Жельо Бойчев, кметицата на Троян Донка Михайлова и шефът на БСП в София Иван Таков.

В одобрения от Националния съвет на партията състав на Изпълнителното бюро влизат още бившият депутат Валери Жаблянов, шефът на младежкото БСП Габриел Вълков и заместничката му Мина Кутева.

Също и председателите на областните съвети на партията в Пловдив Атанас Телчаров, във Варна - Павел Раличков, и в Сливен - Соня Келеведжиева.

Както и кметовете на Етрополе Владимир Александров, на Пещера Йордан Младенов и на Дряново - Трифон Панчев. Както и общинските съветници в София Еньо Савов и Петко Димитров.

В Изпълнителното бюро влизат още пледседателката на Форум "България - Русия" Светлана Шаренкова и шефът на орготдела на "Позитано" 20 Пламен Владимиров.

По-късно от пресцентъра на БСП заявиха, че Националният съвет на партията е избрал част от водачите си за предстоящите избори. Партията е избрала 21 от водачите на листи с кандидати за народни представители.

"Подборът бе извършен след проведен диалог по места и отразява желанието на партийните структури. Предстои останалите водачи и листите да бъдат избрани на следващото заседание на НС на БСП на 7 март", посочват от пресцентъра.

Избраните днес водачи на листи са:

Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева

Габрово 7 МИР: Николай Цонков

Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова

Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров

Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов

Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски

Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова

Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов

Плевен 15 МИР: Илиян Йончев

Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров

Разград 18 МИР: Николай Пенчев

Русе 19 МИР: Деница Иванова

Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева

Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов

София 23 МИР: Габриел Вълков

София 24 МИР: Крум Зарков

София 25 МИР: Атанас Атанасов

София-област 26 МИР: Владимир Георгиев

Стара загора 27 МИР: Иван Кръстев

Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов

Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов