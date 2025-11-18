Вече 23 години Народно читалище “Просвета 1888” – Поморие спазва една много ценна традиция – да събира деца и родители на Въведение Богородично, за да си припомнят заедно колко са важни семейните добродетели и какво ни дава вярата. В българския народен календар празникът се отбелязва и като Ден на християнското семейство и православната учаща младеж.

По случай светлата дата на 21.11.2025 г. /петък/ от 16.00 часа ще се състои концерт в НЧ „Просвета 1888“. Екипът на читалището е подготвил и изненади за всички присъстващи, а след края на програмата деца и родители ще извървят пътя до църквата “Свето Рождество Богородично”, за да запалят свещичка, да поговорят със свещеника и да продължат красивата традиция.