Перспективите за разширяване на икономическото и логистичното сътрудничество между Бургас и Виетнам бяха основна тема на среща в Община Бургас между заместник-кмета Весна Балтина и посланика на Виетнам в България Н. Пр. Нгуен Тхи Мин Нгует. В рамките на разговора бяха обсъдени възможности за по-тясно партньорство в областите на логистиката, пристанищните дейности, морския транспорт, иновациите, екологията и управлението на отпадъците, както и за насърчаване на високотехнологичните индустрии, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас.

Посланик Нгуен Тхи Мин Нгует посочи, че Българо-виетнамският бизнес форум, провеждащ се в Бургас, е важна стъпка към засилване на икономическите отношения, като подчерта и интереса на Виетнам към разширяване на контактите с други български градове. Балтина представи икономическите приоритети на Бургас - привличане на инвеститори, разкриване на нови работни места и развитие на индустриалния капацитет на града.

Посланикът даде информация за град Хай Фонг, който проявява интерес към сътрудничество с Бургас и който се развива като значим индустриален център в Северен Виетнам - фактор, който открива допълнителни възможности за бизнес партньорства. Обсъдена беше и темата за улеснените пътувания, включително възможността за безвизов престой до 35 дни, което би стимулирало бизнес контактите, туроператорските програми и чартърните линии.

На срещата присъстваха Тодор Демирков, председател на Бургаската търговско-промишлена палата и Ивелина Стратева, директор на Дирекция "Икономика и стопански дейности“ в бургаската общинска администрация.

Бургас развива активни партньорства с редица побратимени градове в Европа и Азия, сред които Ялова (Турция), Павлодар (Казахстан), Янтай (Китай) и Улсан (Южна Корея). Тези международни контакти включват сътрудничество в областта на икономиката, логистиката и развитието на местния бизнес. Според официалната страница на общината Бургас има партньорства с повече от 10 побратимени градове.