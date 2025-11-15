България продължава без точка в квалификационния цикъл след поредна загуба като гост на Турция. Националите загубиха с 0:2 като първият гол падна след пресилена дузпа. Чалханоглу изпълни пряк свободен удар, топката срещна ръката на Християн Петров, който беше в стената и съдията не се поколеба да посочи бялата точка. Халфът на Интер застана зад топката и откри резултата още в 18-ата минута.

През първото полувреме домакините бяха с класа над нашите футболисти и само малшансът ги лиши от втори гол. Българите пък така и не сътвориха някакви опасности, освен едно положение, в което поискаха дузпа срещу Здравко Димитров.

Втото полувреме нашата игра определено се подобри, започнахме и да държим повече топката. В 58-ата минута можеше да изравним, но удар на Георги Русев среща левия стълб на турската врата. Отново Русев можеше да вкара в 78-ата, но вратарят Чакър изби в ъглов удар. И когато натиснахме домакините дойде едно остро центриране, след което Атанас Чернев си вкара топката в нашата врата.