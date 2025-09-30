Състезателите от Спортен клуб „Хиро“ – Поморие и от школата при НЧ „Атанас Манчев 1920“ – Каблешково взеха участие в надпреварата за национална купа „Диана“ Киокушин-Кан, която се проведе в Ямбол. Малките спортисти на Поморие и Каблешково се представиха повече от отлично. Възпитаниците на Веселина Хрусафова и Димитър Петров завоюваха редица отличия. Лъвчетата с големи сърца, показаха, че когато се спортува със смелост, дух и сърце няма граници.

„Това е само началото на тяхната голяма история! Продължаваме напред“, каза треньорът Веселина Хрусафова, с радост и увереност за нови успехи.

„Заслужени награди, резултат на огромен труд, всеотдайност и упоритост на всички деца и техните ръководители“, коментираха с гордост от екипа на НЧ „Атанас Манчев 1920“.

Равносметката за Поморие: 7 златни, 4 сребърни и 3 бронзови медала.



За Каблешково: 1 златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.