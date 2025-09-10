Шампионът от Откритото първенство на САЩ при юношите Иван Иванов се завърна в България малко след полунощ, след като полета му закъсня с няколко часа заради лоши метериологични условия.

На 6 септември Иванов, който се подготвя в Академията на Рафаел Надал в Майорка, спечели титлата при юношите в Ню Йорк след победа със 7:5, 6:3 срещу сънародника си Александър Василев.

"Наистина, когато се прибрах в Академията, получих специално внимание както от Рафаел, така и от целия им отбор. Наистина се насладих много и на Уимбълдън трофея, както и на Откритото първенство на САЩ. За жалост нямах такова време, каквото имах на Уимбълдън, но все пак получих и няколко хубави думи от Рафа и той ми пожела да продължавам така и да играя по най-добрия начин", каза Иванов пред медиите на Летище "Васил Левски".

Това е втори трофей за 16-годишният варненец от Големия шлем, след като стана и шампион в Лондон.

"Наистина имаше много големи очаквания за това, след като спечелих Уимбълдън. Много хора ме питаха дали съм виждал резултата на Григор Димитров от 2008 година. Това ме постави под напрежение, но все пак аз успях да играя един от най-добрите си тениси в Ню Йорк", добави той.

"Направихме български финал, за което аз съм изключително щастлив, че най-накрая на Откритото първенство на САЩ можахме и се справихме. Александър игра един от най-добрите си тениси до финала и го поздравявам. Очевидно аз намерих малко повече решения в този мач и успях да преодолея повече моите емоции. Надявам се на всичко най-добро и за него", кза още Иванов.

Той ще участва в предстоящите тази седмица срещи на България в турнира за Купа "Дейвис".

"Много се радвам да съм тук и да играя за България. Все пак ще сме рамо до рамо с едни от най-добрите играчи. Наистина се надявам да излезем с позитивен резултат.

пак преди два дена играхме финал на US Open на твърди кортове и сега трябва да превключим на клей, което е съвсем различно. Мисля, че това е в наша полза, тъй като финландците са известни със силния им сервис, така че мисля, че това е постижимо за нас и се надявам максимално да се насладим на това събитие”, бяха думите на Иван Иванов.

Тийнейджърът разкри и кой го е поздравил след триумфа в Ню Йорк.

"Димитър Бербатов – получих също неговата подкрепа. На много други български, а и на международни звезди. Това е нещо много позитивно – да видиш, че развитието ти се отплаща по един друг начин, това е нещо, което те мотивира и те кара да продължаваш напред. Григор Димитров ми пожела да продължавам напред. Каза ми, че това е втората титла за мен, но все пак това е при юношите и трябва да продължавам напред и да продължавам да се развивам по същия път, за да постигна по-големи резултати. И Рафаел беше близо до това изказване. Те знаят, те са минали по този път, по който аз вървя и той ми каза, че трябва да стоя земен. Това е наистина голямо постижение както за мен, така и за България – двама български финалисти. Той ми пожела да продължавам по същия път и да надграждам нивото си – винаги да съм трудолюбив и да се наслаждавам на играта си", посочи Иванов.