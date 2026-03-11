Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започна проверки по сигнали за подвеждащо обозначаване на произхода на плодове и зеленчуци.

Темата беше поставена на среща между ръководството на Агенцията и Браншовата камара “Плодове и зеленчуци” (БКПЗ).

“Вносна продукция се преопакова и се предлага на пазара като българска”, заявиха представителите на Камарата. Те настояха за засилен контрол при вноса, проследимост на продукцията и правилното обозначаване на нейния произход, съобщиха от БАБХ.

При откриване на несъответствия или липса на реална производствена дейност, ще се проследява цялата верига до установяване на произхода на продукцията, увериха от агенцията. БАБХ има готовност да включи в контрола и други компетентни органи, за да се прекратят практиките, които подвеждат потребителите и ощетяват коректните производители.

Разпространението на вредителя черна златка също беше сред основните теми на разговора. Бръмбарът и ларвите му са сериозна заплаха за овошките и борбата с него е приоритет за сектора. Този бръмбар нанася масови, необратими щети върху овощните насаждения в редица региони на страната.