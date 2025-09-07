България стартира активно гостуването си на Грузия в Тбилиси и още в четвъртата минута имаше шанс да поведе. Центриране на Радослав Кирилов бе засечено с глава от Марин Петков, но вратарят Мамардашвили отрази с впечатляващ рефлекс.

Домакините бързо отвърнаха с опасен пробив на Какабадзе, чийто удар бе спасен от Светослав Вуцов. В средата на първата част Кварацхелия пробва късмета си от дистанция, но топката мина покрай вратата.

В 30-ата минута грешка в защитата на Владимир Николов позволи на Кварацхелия да открие резултата за 1:0. Само три минути по-късно Микаутадзе бе близо до втори гол, но топката срещна страничната греда. Все пак до почивката Грузия удвои преднината си след отлична комбинация между Давиташвили и Гагнидзе – 2:0.

След антракта домакините решиха всичко. Вуцов отрази удар на Кочорашвили, но при добавката на нападателя на „Виляреал“ Микаутадзе нямаше какво да направи – 3:0.

България опита да върне гол чрез Марин Петков в 75-ата минута, но ударът му от границата на наказателното поле бе неточен. Така „лъвовете“ записаха тежка загуба, докато грузинските фенове празнуваха убедителен успех на стадион „Борис Пейчадзе“.