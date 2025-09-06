Исторически момент за българския тенис! Иван Иванов и Александър Василев ще спорят за титлата на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите.

Водачът в световната ранглиста при юношите Иван Иванов се наложи над Зангар Нурланули от Казахстан с 6:1, 6:4. Варненецът започна устремно и поведе с 4:0. В следващия гейм той направи две двойни грешки, отрази общо пет точки за пробив и взе подаването си. В крайна сметка затвори без проблем гейма за 6:1.

Вторият сет беше далеч по-оспорван. Иван продължи да доминира и проби за 2:1, след което си взе подаването. В петия гейм пропусна нови два брейкбола. В следващата игра казахстанецът върна брейк след пресилен форхенд на Иванов. Това само амбицира българският тийнейджър и том тутакси отново пак проби за 4:3 след топка в аут на опонента. При 3:5 съперникът сервираше за оставане в срещата. Иванов поведе с 40:0, но не успя и при трите мачбола. В следващия гейм водачът в схемата подаваше за място на финала. След двойна грешка той се оказа в ситуация 15:40. Той се справи и със седмия си ас стигна до пети мачбол, който реализира.

Петият в схемата Александър Василев направи обрат срещу Луис Мигел и победи с 2:6, 6:1, 6:0. Бразилецът успя да поведе в двубоя след първата част, но в следващите два сета полуфиналистът от "Уимбълдън" при юношите позволи на съперника си да спечели едва един гейм. Срещата продължи час и 37 минути, а Александър Василев допусна девет двойни грешки, но това не оказа влияние върху крайния резултат в мача.