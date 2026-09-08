България, заедно с Италия, Финландия и Румъния, е домакин на Европейското първенство по волейбол за мъже – EuroVolley 2026. В София ще се изиграят не само предварителните срещи от груповата фаза, но и осминафиналите и четвъртфиналите на първенството.

Като един от най-волейболните градове в България, Бургас ще почете подобаващо голямото спортно събитие. В Морската градина ще бъде изградена специална фестивална зона – Volley Village Бургас, където фенове и любители на волейбола ще могат заедно да подкрепят българския национален отбор и да гледат мачовете на голям екран.

След невероятната емоция от миналата година, когато България спечели вицесветовната титла, отново имаме възможност да се обединим около националния отбор и да преживеем заедно най-важните моменти от първенството.

Volley Village Бургас ще предложи не само пряко излъчване на мачовете, но и богата програма с музика, игри, активности, гост-DJ-и и специални събития за всички възрасти.

• Локация: Морската градина (до Пантеона), гр. Бургас

• Период: 09.09.2026 г. – 26.09.2026 г.

• Вход: Свободен

На място ще бъдат разположени модерна сцена и голяма видеостена, с различни зони за активности през целия ден. На различни места ще бъдат разположени зони за храна и напитки, маси, миниигрище за волейбол и шатри на фирмите партньори.

Програма

• Детски игри, пъзели, препятствия и награди с ментори Крум Апостолов („Игри на волята“), Краси Джунов („Фермата“) и Виктор Гогов („Игри на волята“), както и гост-звезди от популярни риалити предавания.

• Преди всеки български мач – коментарно студио на живо с Георги и Валентин Братоеви с участието на емблематични бургаски спортисти, актьори, певци, публични личности, инфлуенсъри и други гости.

• Всеки ден са предвидени сетове на гост-DJ-и.

• В дните с български мачове – музикална програма с участието на групи и изпълнители.

• Програмата и активностите ще бъдат водени от водещия на сцената Светлозар Бодуров (Power FM).

• Всеки ден – активности на фирмите партньори на събитието в определени часове.

• Директни backstage включвания на видеостената от залата в София от SPR продуцента в София на EuroVolley 2026– Генчо Генчев.

• Пряко предаване на мачовете на голям екран.

• Програмата на сцената ще бъде излъчвана на живо в социалните канали на партньорите.

