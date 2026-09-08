Една от големите неизвестни преди президентските избори получи своя отговор. ГЕРБ обяви, че няма да влезе в битката за „Дондуков“ 2 със собствен кандидат, съобщава NOVA.

Решението идва след дни на вътрешнопартийни дискусии и разнопосочни позиции, като лидерът Бойко Борисов вече заяви, че лично е против издигането на партийна кандидатура. Според него подобен ход би разделил проевропейския вот и би бил „най-голямата услуга“ за Илияна Йотова.

До момента няколко кандидатури вече очертават президентската надпревара преди вота на 25 октомври. Илияна Йотова се кандидатира за президент с Кирил Вълчев за вицепрезидент, а Андрей Гюров влиза в битката за „Дондуков“ 2 заедно с Георги Кандев. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев е кандидат за държавен глава, а негов партньор е Красимир Манов. БЗНС издигна Николай Ненчев за президент и Цвета Кирилова за вицепрезидент, а инициативният комитет „Народна сила“ номинира доц. Георги Димов и ген. Димитър Шивиков.

Кандидатури за президент обявиха още лидерът на „Българска социалдемокрация - Евролевица“ Александър Томов и бившият служебен земеделски министър Иван Христанов, като към момента не са обявени техните кандидати за вицепрезидент. Сред заявилите участие са и Лъчезар Аврамов за президент и Ивайло Дражев за вицепрезидент, чийто инициативен комитет вече е регистриран от ЦИК.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г. Партиите и коалициите могат да подават документи за регистрация в ЦИК до 17:00 часа на 9 септември, а крайният срок за регистрация на инициативните комитети е 17:00 часа на 14 септември. След това следва регистрацията на самите кандидатски двойки, която приключва на 22 септември.

Припомняме, че навръх 6 септември лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви във Велико Търново, че в партията продължава дискусията дали да бъде издигнат собствен кандидат за президент. По думите му решението трябва да бъде взето до 8 септември, като вече се обсъждат и конкретни имена.

Сред вариантите, които партията обсъждаше, бе и подкрепа за друга кандидатура, но Борисов подчерта: „Непоискана подкрепа на никого няма да дадем“.

Лидерът на ГЕРБ аргументира позицията си и със спецификата на президентските избори. Според него те се различават от парламентарния и местния вот, защото държавният глава трябва да бъде обединител на нацията и върховен главнокомандващ.

Борисов посочи, че сред заявените до момента кандидати не вижда човек, който напълно да отговаря на този профил. Той обърна внимание и на факта, че основни парламентарни сили не са издигнали партийни кандидати.

През последния месец Борисов на няколко пъти призова политическите сили вдясно да потърсят възможност за обща президентска кандидатура. Според него без подобно обединение отделните партийни кандидати трудно биха могли да се противопоставят на Илияна Йотова.

В края на август той определи кандидатурата ѝ като „изключително силна“. „Тя надигра всички политици, когато отиде и обяви самостоятелно кандидатурата си с инициативен комитет“, заяви Борисов.

Паралелно с подготовката за изборите ГЕРБ започна и промени в партийното ръководство. На 30 август Радостин Танев, Димитър Вучев и Стоян Петков бяха избрани за нови членове на Изпълнителната комисия. Те заеха местата на Делян Добрев, Живко Тодоров и Владимир Темелков. Промените бяха гласувани от 700 делегати по време на Националното събрание на партията в София.

Още на 24 август Борисов заяви, че преди президентския вот основната задача пред ГЕРБ е вътрешното обновяване. „ГЕРБ в момента трябва да се преструктурира, да благодари на тези, с които сме били, и да вкара нова, свежа кръв“, каза тогава той. По думите му кандидатурата за президент трябва да бъде обявена в подходящия момент, след приключването на Младежката академия на ГЕРБ.