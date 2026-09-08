ОП „Международен младежки културен център“ организира открита сцена за млади хора на възраст от 15 до 29 години. Площад „Тройката“ ще се превърне в сцена на младите таланти на Бургас на 26 септември от 18.30 часа, когато ще се проведе IYC Talent Jam – отворена сцена на талантите.

Инициативата на ОП „Международен младежки културен център“ е насочена към млади хора на възраст 15–29 години, които искат да покажат своите умения, творчество и артистичен талант пред публика. На сцената могат да се изявят както индивидуални участници, така и музикални групи, танцови формации, театрални трупи, дуети и други артистични състави.

Няма ограничение в жанра или формата на изпълнение – участниците могат да пеят, свирят, танцуват, да представят театрално изпълнение, stand-up, фокуси или друг талант, който трудно се побира в определена категория.

„IYC Talent Jam“ е възможност младите хора да бъдат не просто публика, а активни участници в културния живот на града, да покажат това, в което са добри, и да споделят сцената с други талантливи млади хора.

За участие кандидатите трябва да попълнят онлайн формата за кандидатстване и да приложат кратък видеоклип с тяхно изпълнение.

Кандидатстването е на: https://forms.gle/D16eaTjKvHvPX381A

Със селектираните участници организаторите ще се свържат до 20 септември 2026 г.

* Дейността се изпълнява в рамките на Проект „Младите на Бургас – бъдещето започва сега“, който се реализира по Програмата за финансиране на младежките центрове в Република България 2026–2028 г. на Министерството на младежта и спорта.