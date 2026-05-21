Едно събитие, което няма нужда от представяне! На 25 юли от 21:00 ч. на сцената на остров Света Анастасия музиката ще намери пристан в лицето на Плевенската филхармония заедно с невероятния глас на Хилда Казасян.

Отличеният със „Златна лира“ концерт гостува за втори път на любимия остров, като миналото лято бе разпродаден за броени дни.

Очарователната Хилда Казасян, заедно с фантастичните музиканти от Плевенска филхармония идват, за да ни потопят в света на вълшебната българска филмова музика от любимите ленти.

В програмата са включени най-любимите и познати мелодии от български игрални филми за всички времена като „Любимец 13“, „Козият рог“, „Адаптация“, „Вчера“ и др. Фантастичните аранжименти са направени специално от Живко Петров и Христо Йоцов.

На сцената до Хилда и Плевенска филхармония с диригент Борислав Йоцов ще бъдат отново едни от най-добрите и утвърдени джазови музиканти в България:

Христо Йоцов - барабани

Живко Петров - пиано

Димитър Карамфилов - контрабас

Михаил Йосифов - тромпет

Специални гости са: Теодосий Спасов и Васил Петров

Мултимедията, която е основен герой в този спектакъл е подготвена от Васил Къркеланов.

Билети може да закупите от: