Едно събитие, което няма нужда от представяне! На 25 юли от 21:00 ч. на сцената на остров Света Анастасия музиката ще намери пристан в лицето на Плевенската филхармония заедно с невероятния глас на Хилда Казасян.
Отличеният със „Златна лира“ концерт гостува за втори път на любимия остров, като миналото лято бе разпродаден за броени дни.
Очарователната Хилда Казасян, заедно с фантастичните музиканти от Плевенска филхармония идват, за да ни потопят в света на вълшебната българска филмова музика от любимите ленти.
В програмата са включени най-любимите и познати мелодии от български игрални филми за всички времена като „Любимец 13“, „Козият рог“, „Адаптация“, „Вчера“ и др. Фантастичните аранжименти са направени специално от Живко Петров и Христо Йоцов.
На сцената до Хилда и Плевенска филхармония с диригент Борислав Йоцов ще бъдат отново едни от най-добрите и утвърдени джазови музиканти в България:
Христо Йоцов - барабани
Живко Петров - пиано
Димитър Карамфилов - контрабас
Михаил Йосифов - тромпет
Специални гости са: Теодосий Спасов и Васил Петров
Мултимедията, която е основен герой в този спектакъл е подготвена от Васил Къркеланов.
