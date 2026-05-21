ехническа грешка в софтуера на известната станция Radio Caroline активира протокола за кончина на монарха, оставяйки слушателите в недоумение, преди сигналът напълно да прекъсне, съобщава Page Six.

Британска радиостанция погрешка обяви крал Чарлз III за мъртъв във вторник. Шокиращият гаф в ефира остави слушателите изумени, преди станцията внезапно да утихне.

Radio Caroline, което излъчва в някои части на Англия, случайно е задействало своя протокол „Смърт на монарх“ поради това, което ръководството на станцията по-късно описа като „компютърна грешка“.

Редовната програма внезапно е била прекъсната, преди водещите да съобщят, че обичайното излъчване се спира след „смъртта“ на 77-годишния монарх.

„Това е Radio Caroline. Преустановяваме обичайната си програма до второ нареждане в знак на уважение след кончината на Негово Величество крал Чарлз III“, гласи съобщението в ефира, цитирано от The Telegraph.

„Това е Radio Caroline. Негово Величество крал Чарлз III почина. В знак на уважение ще излъчваме непрекъсната, подходяща музика до второ нареждане“, съобщават в ефира.

След това в ефира прозвучал химнът „Бог да пази краля“, преди станцията да заглъхне за около 15 минути.

Мениджърът на радиостанцията Питър Мур по-късно поднесе своите извинения и обясни гафа с компютърна грешка.

„Поради компютърна грешка в главното ни студио, процедурата „Смърт на монарх“ – която всички британски станции държат в готовност с надеждата да не се налага да я използват – бе активирана случайно във вторник следобед (19 май), съобщавайки погрешно, че Негово Величество кралят е починал“, написа Мур в изявление във Facebook и продължи:

„След това Radio Caroline заглъхна, както се изисква по протокол, което ни сигнализира да възстановим програмата и да поднесем извинение в ефир“.

„Поднасяме своите извинения на Негово Величество краля и на нашите слушатели за нанесеното безпокойство“, добави той.

Съобщението в ефира предизвика объркване сред част от слушателите, които по-късно споделиха реакциите си в социалните мрежи.

„Втурнах се вкъщи, викайки на жена си: „Той е мъртъв! Чарли е мъртъв!“. Тя ме погледна озадачено“, написа един от слушателите след недоразумението.

„Чух това по радиото в колата си, тъкмо си тръгвах от работа, и за момент трябваше да се запитам дали е истина, или просто проява на лош вкус“, споделя друг.

„Това наистина ме шокира малко, но приемам, че такива грешки се случват, и се радвам, че се оказа неистина“, добавя трети.

От станцията не уточниха колко точно е продължило фалшивото съобщение в ефира, преди екипът да осъзнае какво се случва. Към сряда записите от вторник следобед в архива на уебсайта на радиото също изглежда са били недостъпни.

Британските медии са длъжни да поддържат подробни процедури в готовност за случай на смърт на управляващия монарх, включително предварително подготвени съобщения и промени в програмата.

Неловкото недоразумение се случи по времето, когато Чарлз и кралица Камила бяха на официално посещение в Северна Ирландия. Кралската двойка прекара част от деня в квартал „Титаник“ в Белфаст, където наблюдава народни танци, срещна се с местни артисти и опита ирландско уиски по време на визитата.

Наскоро Чарлз и Камила се завърнаха и от четиридневно държавно посещение в САЩ, където се срещнаха с президента Тръмп в Белия дом. По време на престоя си в Ню Йорк те отдадоха почит пред Мемориала на 11 септември, посетиха организацията Harlem Grown за събитие с местни деца, посветено на градското земеделие, и завършиха пътуването с бизнес прием в Рокфелер център.

Кралят е обект на постоянни слухове за смъртта си в интернет пространството, откакто през февруари 2024 г. разкри, че е бил диагностициран с рак след процедура за увеличена простата.

Преди това Бъкингамският дворец бе принуден да опровергава фалшива новина през март 2024 г., след като руски медии разпространиха твърдения, че Чарлз е починал.

„Имаме удоволствието да потвърдим, че кралят продължава да изпълнява своите официални и частни ангажименти“, се казваше в тогавашното изявление на двореца, изпратено до руската държавна информационна агенция ТАСС.