Солисти на концерта на 22 май от 19 ч. ще бъдат: Владимир Меранлиев – цигулка, и Мария Цветкова-Маджарова – сопран

В навечерието на най‐светлия български празник – 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Бургаската опера е подготвила симфоничен концерт с произведения от български и славянски композитори. Програмата е подбрана с усет и вкус от маестро Йордан Дафов и определено заслужава вниманието на почитателите на симфоничната музика. Доайенът маестро Дафов е носител на приза "Златен век" – огърлие на Министерството на културата. Доайенът маестро Дафов е носител на приза "Златен век" – огърлие на Министерството на културата и на Специалната награда на Община Бургас за 2025 г. по случай 24 май – за особени заслуги в развитието на съвременната българска диригентска школа. Талантливият и уважаван български диригент, който тази година навърши 86 години, е зареден с неизчерпаема творческа енергия и да продължава да бъде еталон за класа. Всяко музикално събитие под неговата палката се превръща в незабравимо естетическо преживяване.

Солисти на Тържествения концерт на 22 май ще бъдат: сопраното Мария Цветкова-Маджарова, която през м. април т. год. бе солист и на традиционния Великденски концерт на Бургаската опера под диригентството на маестро Йордан Дафов, в който участваха над 100 изпълнители на сцената – солисти, оркестър, хор, а преди дни възхити Бургаската публика с ролята на Леонора в "Трубадур" от Джузепе Верди, и младият цигулар, който отдавна е дал безапелационна заявка за голямата световна сцена – Владимир Меранлиев, възпитаник на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" – гр. Бургас в класа на Людмила Иванова. Талантливият музикант, носител на редица престижни национални и международни награди, нееднократно е бил солист и на оркестъра на Държавна опера - Бургас, включително и под палката на маестро Дафов. Днес, 22 май, бяха официално обявени носителите на тазгодишната награда за значими постижения в сферата на изкуството „Златно перо“, за гордост на бургаската общественост, Людмила Иванова, заедно с Диана Саватева, зам.-кмет по култура и вероизповедания на Община Бургас, са носители на престижния приз. Наградата „Златно перо“, учредена през 1995 г. от агенция „Кантус Фирмус“ и галерия „Макта“ с медийното партньорство на радио Classic FM, всяка година се връчва на 24 български творци за „безспорен принос към българската култура и изкуство“.

Концертмайстори на Тържествения концерт на 22 май ще бъдат Ваня Златева и Христо Белчев. В програмата на концерта в петък ще прозвучат: Рапсодия „Вардар“ от големия български композитор, считан за съвременен класик – проф. Панчо Владигеров – в изпълнение на оркестъра на Бургаската опера със солист Владимир Меранлиев, циуглка. “Винаги вдъхновен, винаги сигурен в онова, което пише, здраво стъпил на земята, която обича и най-възторжено възпява, Владигеров превръща в музика всичко, което допре.”, казва за големия музикант, композитор и преподавател поетът Николай Лилиев. Останалите произведения в концертната програма на 22 май ще бъдат: „Песни за висок глас“ от Димитър Ненов – със солист Мария Цветкова-Маджарова, сопран; „Въведение и танци“ из операта „Момчил“ от Любомир Пипков; „Увертюра“ и „Танци“ из операта „Продадена невеста“ от Бедржих Сметана; Симфония 2 „Прометей“ №2 от Александър Райчев, „Славянски танци“ №1 и №2 от Антоин Дворжак.

Билети за Тържествения концерт: на касата на Операта, каса "Часовника", в Grabo и Eventim.

За диригента:

Йордан Дафов – художествен ръководител на Държавна опера – Бургас

Един от най-емблематичните представители на съвременната българска диригентска школа, познат като диригент с висока музикална култура и уважаван заради неповторимата си техника на дирижиране.

Завършва Българската държавна консерватория в София в класа на проф. Константин Илиев. От 1970 до 1971 г. като млад диригент взима майсторски клас по анализ, композиция и естетика при проф. Оливие Месиен в Парижката национална консерватория. През 1966 г. започва като диригент на Варненска филхармония. През 1977 г. е артистичен директор и главен диригент на Бургаска филхармония. В началото на 1981 г. става диригент на Софийския филхармоничен оркестър, като едновременно с това е и главен диригент на Толбухинския камерен оркестър, който под неговата умела диригентска палка успява да си извоюва името на един от най-добрите камерни ансамбли в България. От 1997 до 1999 г. е артистичен директор и главен диригент на Варненска филхармония. Междувременно маестро Дафов води майсторски клас съвместно с Х. Фаберман (САЩ). От ноември 2000 до май 2002 г. е директор и диригент на Софийска филхармония. Познат като диригент във Франция, Италия, Русия, Швейцария, Румъния, Испания, Полша, Унгария. Прави записи за БНТ и БНР, както и за френското и шведското радио и испанската телевизия. Автор е на три симфонии, „Утринна музика и серенади“ (за струнен оркестър), „В профил и анфас“ (за голям симфоничен оркестър), вокална музика за инструментални камерни състави, театрална музика. Маестро Дафов е носител на наградата "Златен век" на Министерството на културата. Талантливият и уважаван диригент е сред изявените дейци, отличени за приноса си в развитието на културата и утвърждаването на националната идентичност и на Специалната награда на Община Бургас по случай 24 май 2025 г. – за значим принос в развитието на съвременната българска диригентска школа.



За Владимир Меранлиев, цигулка, възпитаник на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас:

Владимир Меранлиев е роден през 2010 год. в Лондон, Великобритания. Проявява интерес към цигулката на 5-годишна възраст, а на 6 години е приет в НУМСИ „Проф.П. Владигеров“. От тогава до сега се обучава при цигулковия педагог г-жа Людмила Иванова. Владимир има многобройни концертни участия и изяви на сцени в България и в чужбина – свирил е като солист в Зала „България“, Бургаската опера, в залите на НМА „Проф. П. Владигеров“, Германия и Австрия.

До момента има над двадесет награди от национални и международни конкурси като само за последните две години е получил пет първи награди в престижни конкурси:

2018 г. – Национално състезание за млади инструменталисти „Върбан Върбанов“ гр. Бургас, България – II – ра награда;

2019 г. – Национално състезание за млади инструменталисти „Мзиката на Европа“ гр. Бургас, България – II – ра награда;

2019 г. – Втори национален музиклен конкурс “Алфред Бинер”, гр. София, България - II – ра награда;

2019 г. – IMKA – Онлайн международен конкус – II – ра награда;

2019 – XLIV Международен конкурс за цигулари “Проф. Н. Симеонова”, гр. Хасково, България – II – ра награда;

2020 г. – Международен фестивал „Stage4kids“, Хамбург, Германия – Участва в Концерта на победителите и получава една от специалните награди;

2020 г. – Национално състезание за млади инструменталисти „Върбан Върбанов“ - гр. Бургас, България – I - ва награда;

2020 г. – Дебютира като солист с Камерния състав на Бургаската опера, гр. Бургас, България;

2021 г. – Национално състезание за млади инструменталисти „Музиката на Европа“ - гр. Бургас, България – I - ва награда;

2021 г. – VIII Международен Конкурс „Звукът на Времето“, гр. В. Търново, България - I - ва награда, онлайн етап;

2021 г. – Napolinova World Violin Competition - Онлайн международен конкурс – II – ра награда;

2021 г. – Nouvelles Etoiles - Онлайн международен конкус – I – ва награда;

2022 г. – Allegra International Youth Competition – гр. София, България – III – та награда;

2022 г. – Национален конкурс и академия за оркестър „Кантус Фирмус“ - I – ва награда и участие в заключителния концерт в зала „България“, гр. София, където свири заедно с Веско Ешкенази;

2023г. – Национално състезание за млади инструменталисти „Музиката на Европа“ – гр. Бургас, България – I - ва награда;

2023 г. – XXXI Международен Конкурс за композитори, камерни ансамбли и

инструменталисти „Музиката и Земята“ гр. София, България – Специална награда за виртуозно изпълнение;

2024 г. – II – ри Международен конкурс „Viva Violin”, гр. София, България - I - ва награда;

2025 г. – XVI Международeн конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика “MAGIC”, гр.Бургас, България - I - ва награда;

2025 г. – Първи национален конкурс за цигулари „Орфей на бъдещето“ - гр.София, България - I - ва награда;

2025 г. – Национален конкурс за млади инструменталисти „Кантус Фирмус“ - гр. София, България - I - ва награда; Последното отличие му носи още седем награди, които включват диплом и плакет, стипендия от Министерство на културата, стипендия за активен участник в Лятната международна музикална академия „ORPHEUS“ 2025 – Виена,

специална награда – майсторски клас в Германия – „Хаус Марто̀“ през 2026 г., участие в концерт „Лауреатите“, организиран от „Кантус Фирмус“, солово изпълнение като част от програмата за 100-годишното юбилейно издание на Международния музикален фестивал „Варненско лято“, 2026 г., както и майсторска цигулка от лютиера Алфред Бинер (предоставена от Лиляна Кехайова-Хосен);

2026 г. – Международен конкурс "Проф. Боян Лечев" , гр.София, България - Grand Prix;

2026 г. – Конкурс "Добрин Петков", гр. Пловдив, България - II-ра награда;

2026 г. – Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика "MAGIC" - гр. Бургас, България – I-ва награда;

Владимир е участвал в майсторски класове на проф. М.Минчев, проф. А. Данаилова, проф.М. Хосен, проф. М. Фришеншлагер и проф.Ф. Драганов.

За Мария Цветкова-Маджарова, солист на Държавна опера – Бургас:

Мария Цветкова-Маджарова е родена в Бургас. Завършва ДМА “Професор Панчо Владигеров”- София в класа по оперно пеене на проф. Реса Колева. Солист на Държавна опера - Русе и Държавна опера - Бургас. Гостувала е на сцените на Национална опера-София, Държавен музикален театър “Стефан Македонски”- София, както и в театрите на Варненска опера, Пловдивска опера, Старозагорска опера. Многократно участва в международни проекти с гастроли в Италия, Франция, Холандия, Белгия, Германия, Австрия, Швейцария, Испания, Португалия, САЩ. В богатия репертоар на певицата влизат Сузана и Графинята от “Сватбата на Фигаро”, Деспина, Фиордилиджи от “Така правят всички жени”, дона Анна, Церлина от “Дон Жуан”, Блонда, Констанца от “Отвличане от сарая” на Моцарт, Розина от “Севилският бръснар” на Росини, Виолета от „Травиата”, Джилда от „Риголето”, Оскар от „Бал с маски” на Верди, Адина от „Любовен еликсир”, Норина от „Дон Паскуале” на Доницети, Мюзета и Мими от „Бохеми”, Лиу от „Турандот” на Пучини, Щаси и Силва от „Царицата на чардаша” на Калман, Адела от „Прилепът” на Щраус-син, Мария Десислава от едноименната опера на Парашкев Хаджиев, Катерина Измайлова от едноименната опера на Шостакович и други. Носител на "Кристална лира" за 2015 г. Музикант на годината за 2017 г. в анкетата на предавантео за класическа музика "Алегро виваче" по програма "Хоризонт" на БНР.